Покемоны начали сотрудничество с музеем Ван Гога

В рамках партнерства в музее будут проводиться различные акции, которые помогут посетителям ознакомиться с картинами Ван Гога и рассказать об их истории. Кроме того, для тех, кто не сможет посетить музей лично, будет организована онлайновая экскурсия.

В рамках сотрудничества посетителям будет предложена специальная промо-карта «Пикачу в серой войлочной шляпе». Для тех, кто не сможет посетить музей, эти промо-карты будут также доступны в Pokémon Center.

Сотрудничество Pokémon и Музея Ван Гога продлится с 28 сентября 2023 года по 7 января 2024 года. Для входа на выставку требуются входные билеты, которые можно приобрести на сайте.