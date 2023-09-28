Наука и технологии
12:15, 28 сентября 2023
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Покемоны начали сотрудничество с музеем Ван Гога

Пикачу в шляпе Ван Гога и не только

Pokémon Company объединяется с Музеем Ван Гога в честь 50-летнего юбилея музея. Это уникальное сотрудничество призвано познакомить молодых художников с творчеством Винсента Ван Гога и подчеркнуть его глубокое влияние на японское искусство.

Покемоны начали сотрудничество с музеем Ван Гога

© Ferra.ru / Kandinsky 2.2

В рамках партнерства в музее будут проводиться различные акции, которые помогут посетителям ознакомиться с картинами Ван Гога и рассказать об их истории. Кроме того, для тех, кто не сможет посетить музей лично, будет организована онлайновая экскурсия.

В рамках сотрудничества посетителям будет предложена специальная промо-карта «Пикачу в серой войлочной шляпе». Для тех, кто не сможет посетить музей, эти промо-карты будут также доступны в Pokémon Center.

Сотрудничество Pokémon и Музея Ван Гога продлится с 28 сентября 2023 года по 7 января 2024 года. Для входа на выставку требуются входные билеты, которые можно приобрести на сайте.

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