«Похмельный воппер»: Burger King начал сканировать лица и предоставлять скидки

Кампания, которая продлится до 2 января, вызвала споры вокруг вопросов конфиденциальности и точности технологии распознавания лиц. Критики отмечают, что технология часто не справляется с идентификацией маргинальных групп и поднимает более широкие вопросы о сборе и использовании данных.

Хотя Burger King утверждает, что программное обеспечение просто предлагает «фиктивную оценку», а фотографии удаляются, опасения по поводу потенциального злоупотребления данными о лице остаются. Кроме того, эффективность технологии для определения степени похмелья весьма сомнительна.

Несмотря на свои недостатки, Hangover Whopper подчеркивает растущее повсеместное распространение технологии распознавания лиц. От разблокировки телефонов до навигации в аэропортах — наши лица все чаще оцифровываются и сканируются. Это поднимает важные вопросы о неприкосновенности частной жизни, безопасности и потенциальной дискриминации.