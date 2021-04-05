Наука и технологии
Сегодня в 20:08
Походку роботов сделали ещё более похожей на человеческую
Теперь роботы могут придерживаться за стены
Немецкие специалисты научили человекоподобного робота LOLA придерживаться за стены руками при ходьбе по сложному рельефу. Так походка робота стала ещё более похожа на человеческую.
Использовать руки при ходьбе — нетипично для таких роботов как LOLA. У него есть 26 активных суставов и камеры в голове, которые позволяют ему составить объёмную карту окружающего пространства.
Робот также использует алгоритм — он заранее просчитывает движения руками. Устройство способно составить карту и разметить на ней зоны — пол, стены и отдельные объекты. Как ходит робот, можно посмотреть на видео ниже. В ролике он потерял равновесие из-за съехавшей пластины под ногой, но устоял, схватившись за стены.