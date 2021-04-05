Походку роботов сделали ещё более похожей на человеческую

Использовать руки при ходьбе — нетипично для таких роботов как LOLA. У него есть 26 активных суставов и камеры в голове, которые позволяют ему составить объёмную карту окружающего пространства.

Робот также использует алгоритм — он заранее просчитывает движения руками. Устройство способно составить карту и разметить на ней зоны — пол, стены и отдельные объекты. Как ходит робот, можно посмотреть на видео ниже. В ролике он потерял равновесие из-за съехавшей пластины под ногой, но устоял, схватившись за стены.