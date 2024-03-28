Похолодание и потепление оказались благом для возобновляемых источников энергии

В исследовании, опубликованном в журнале Environmental Research Letters, проанализированы исторические климатические данные и информация об отключениях электроэнергии в шести взаимосвязанных энергосетях США с 1980 по 2021 год. Ведущий автор исследования Дипти Сингх, климатолог, подчеркивает настоятельную необходимость подготовки к таким событиям. Хорошие новости? Исследование открывает многообещающие возможности для возобновляемых источников энергии:

Все шесть регионов продемонстрировали повышенный потенциал солнечной энергии во время экстремальной жары. Ясное небо, характерное для жары, позволяет большему количеству солнечного света достигать Земли, что идеально подходит для преобразования солнечных батарей.

Хотя условия были разными, по крайней мере в трех регионах наблюдался рост потенциала ветровой энергии во время экстремальных температур. Холода на северо-востоке и жара в Техасе и на Среднем Западе способствовали усилению ветра для турбин.

Данное исследование выявило потенциал, но для полного использования возобновляемых источников энергии во время экстремальных явлений необходимы дальнейшие исследования и разработки.