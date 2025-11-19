Похоже, бывший топ-менеджер TSMC украл для Intel секретные данные

Ло более 20 лет играл ключевую роль в технологическом развитии TSMC, участвовал во внедрении EUV-литографии и был одним из создателей успешной внутренней команды «Nighthawk».

Ранее появлялись слухи, что Ло может уйти к Intel и помочь в разработке новых процессоров. Особое внимание вызывает то, что Ло имел доступ к информации о передовых технологических процессах TSMC, включая 2 нм и 1,6 нм.

Тайваньские СМИ отмечают, мол, Ло часто делал подробные рукописные заметки на закрытых совещаниях TSMC и «увёз их в нескольких коробках после увольнения». Однако пока это только подозрения.