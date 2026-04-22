Наука и технологии
Опубликовано 22 апреля 2026, 13:36
1 мин.

Похоже, фитнес-браслет Google Fitbit Air будет стоить меньше $100

И выйдет в нескольких цветах
СМИ поделились новой информацией о фитнес-браслете Google Fitbit Air. И это действительно «браслет». У него не будет экрана.
© Google Fitbit

Согласно утечкам, браслет выйдет в трёх цветах: чёрном, светло-фиолетовом и «ягодном». Также пользователям предложат большой выбор ремешков. Среди них — спортивные варианты, более «повседневные», а также металлические.

СМИ пишут, что цена Fitbit Air составит около 99 долларов. Но отплатить придется функционалом: предполагается, мол, Google предложит доп. функции через подписку.

По предварительным данным, устройство может поступить в продажу уже 16 мая. Google молчит.

Источник:digitaltrends
Автор:Максим Многословный
Теги:
#fitbit
,
#браслет
,
#Google