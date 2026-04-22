Похоже, фитнес-браслет Google Fitbit Air будет стоить меньше $100

Опубликовано 22 апреля 2026, 13:361 мин.
Похоже, фитнес-браслет Google Fitbit Air будет стоить меньше $100И выйдет в нескольких цветах
СМИ поделились новой информацией о фитнес-браслете Google Fitbit Air. И это действительно «браслет». У него не будет экрана.
Согласно утечкам, браслет выйдет в трёх цветах: чёрном, светло-фиолетовом и «ягодном». Также пользователям предложат большой выбор ремешков. Среди них — спортивные варианты, более «повседневные», а также металлические.
СМИ пишут, что цена Fitbit Air составит около 99 долларов. Но отплатить придется функционалом: предполагается, мол, Google предложит доп. функции через подписку.
По предварительным данным, устройство может поступить в продажу уже 16 мая. Google молчит.