Похоже, лабиринт Минотавра нашли на Крите

Расположенный на высоте 494 метров на вершине холма Папура, лабиринт занимает 1800 квадратных метров, толщина стен достигает 1,5 метра, а высота секций - 1,7 метра. Состоящий из восьми концентрических кругов, разделенных на четыре секции радиальными стенами, он имеет узкие проходы, соединяющие его части.

Изначально обнаруженный во время подготовки к установке радаров для нового аэропорта в районе Кастелли, теперь раскопки продолжатся на холме Папура. Лабиринт, который, вероятно, использовался в религиозных и церемониальных целях из-за найденных внутри костей животных, соответствует минойским архитектурным достижениям бронзового века. Хотя он вызывает в памяти легенду о Минотавре и Тесее, его расположение и особенности отличаются от мифической истории.