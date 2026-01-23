Похоже, робот Tesla Optimus Маска появятся в продаже в 2027 году

Однако Маск подчеркнул, что это произойдёт только в том случае, если робот достигнет “высокого уровня надёжности, безопасности и функциональности”. Пока что Optimus проходит испытания: его прототипы уже выполняют простые задачи на заводах Tesla. В течение этого года их обязанности планируют усложнить.

Маск видит будущее, в котором такие роботы смогут помогать по хозяйству, ухаживать за пожилыми людьми и станут таким же обычным устройством, как смартфон или компьютер.

Но многие эксперты относятся к таким срокам скептически.