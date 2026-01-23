Наука и технологии
Опубликовано 23 января 2026, 21:21
1 мин.

Похоже, робот Tesla Optimus Маска появятся в продаже в 2027 году

На производствах Tesla он уже находится
Глава Tesla Илон Маск озвучил амбициозные планы по выпуску робота-гуманоида Optimus. Он заявил, что продажи роботов для всех желающих могут начаться до конца 2027 года.
Похоже, робот Tesla Optimus Маска появятся в продаже в 2027 году

© Tesla

Однако Маск подчеркнул, что это произойдёт только в том случае, если робот достигнет “высокого уровня надёжности, безопасности и функциональности”. Пока что Optimus проходит испытания: его прототипы уже выполняют простые задачи на заводах Tesla. В течение этого года их обязанности планируют усложнить.

Маск видит будущее, в котором такие роботы смогут помогать по хозяйству, ухаживать за пожилыми людьми и станут таким же обычным устройством, как смартфон или компьютер.

Но многие эксперты относятся к таким срокам скептически.

Источник:digitaltrends
Автор:Максим Многословный
Теги:
#робот
,
#Tesla
,
#планы