Похоже, в лобовое стекло Boeing 737 MAX 8 прямо в воздухе влетел метеорит

Опубликовано 19 октября 2025, 21:501 мин.
Похоже, в лобовое стекло Boeing 737 MAX 8 прямо в воздухе влетел метеоритПилот получил ранение, самолет благополучно приземлился
Рейс United Airlines UA1093 из Денвера в Лос-Анджелес попал в крайне опасную, но необычную историю. Лобовое стекло Boeing 737 MAX 8 треснуло в воздухе. На борту находились 140 пассажиров и членов экипажа. Пилот получил травму (осколки стекла повредили руку). Причина треска пока выясняется, но уже есть возможные “космические” причины.
© Andrew Powell
Экипаж немедленно выполнил необходимые аварийные процедуры, после чего безопасно приземлился в Международном аэропорту Солт-Лейк-Сити.
По внешним признакам, включая ожоги и следы удара на стекле, авиационные эксперты предполагают, что причиной повреждения мог быть космический мусор или даже небольшой метеорит. Обычные удары птиц или перепады давления для таких стекол не опасны.
Расследование продолжается.