Похоже, в лобовое стекло Boeing 737 MAX 8 прямо в воздухе влетел метеорит

Экипаж немедленно выполнил необходимые аварийные процедуры, после чего безопасно приземлился в Международном аэропорту Солт-Лейк-Сити.

По внешним признакам, включая ожоги и следы удара на стекле, авиационные эксперты предполагают, что причиной повреждения мог быть космический мусор или даже небольшой метеорит. Обычные удары птиц или перепады давления для таких стекол не опасны.

Расследование продолжается.