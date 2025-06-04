Похоже, Юра Борисов сыграет в фильме про увольнение Сэма Альтмана из OpenAI

Опубликовано 04 июня 2025, 23:091 мин.
Похоже, Юра Борисов сыграет в фильме про увольнение Сэма Альтмана из OpenAIИстория увольнения и возвращения Сэма Альтмана в OpenAI станет фильмом
Amazon MGM Studios работает над фильмом о драматичных событиях в OpenAI, когда в ноябре 2023 года сооснователя и гендиректора Сэма Альтмана уволили, а через пять дней вернули на пост, пишут СМИ.
Как сообщает The Hollywood Reporter, картина получила название «Artificial». Режиссёром может стать Лука Гуаданьино («Назови меня своим именем»), а на роль Альтмана рассматривается Эндрю Гарфилд. Также обсуждаются кандидатуры Моники Барбаро на роль бывшего технического директора Миры Муратии и Юры Борисова в роли Ильи Суцкевера — одного из инициаторов увольнения Альтмана.
Сценарий готовит Саймон Рич, автор из «Saturday Night Live», так что в фильме, вероятно, будет немало юмора.
Напомним, что Альтмана уволили из-за «потери доверия» со стороны совета директоров, но после давления со стороны сотрудников и инвесторов он был возвращён.