Похоже, Юра Борисов сыграет в фильме про увольнение Сэма Альтмана из OpenAI

Как сообщает The Hollywood Reporter, картина получила название «Artificial». Режиссёром может стать Лука Гуаданьино («Назови меня своим именем»), а на роль Альтмана рассматривается Эндрю Гарфилд. Также обсуждаются кандидатуры Моники Барбаро на роль бывшего технического директора Миры Муратии и Юры Борисова в роли Ильи Суцкевера — одного из инициаторов увольнения Альтмана.

Сценарий готовит Саймон Рич, автор из «Saturday Night Live», так что в фильме, вероятно, будет немало юмора.

Напомним, что Альтмана уволили из-за «потери доверия» со стороны совета директоров, но после давления со стороны сотрудников и инвесторов он был возвращён.