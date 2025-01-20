Похожий на насекомое сложный «глаз» телескопа Subaru покажут в феврале

Спектрограф будет захватывать свет как в видимом, так и в некоторых ближних инфракрасных диапазонах, что улучшит возможности Subaru по наблюдению за далекими источниками света. Профессор Наоюки Тамура из Национальной астрономической обсерватории Японии поделился, что это достижение — значительный шаг к достижению долгосрочных научных целей и привлечению местного населения Гавайев к открытиям телескопа.

В течение следующих пяти лет спектрограф будет использоваться для крупномасштабного исследования неба, в ходе которого за 360 ночей будут собраны данные о миллионах галактик и звезд, в том числе в нашем Млечном Пути и соседней галактике Андромеды.