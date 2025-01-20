Похожий на насекомое сложный «глаз» телескопа Subaru покажут в феврале

Опубликовано 20 января 2025, 10:301 мин.
Похожий на насекомое сложный «глаз» телескопа Subaru покажут в февралеНовый составной глаз
Телескоп Subaru на Гавайях пополнится новым интересным инструментом, похожим на комбинированный глаз, для изучения Вселенной. Это инновационное устройство под названием Prime Focus Spectrograph позволит телескопу наблюдать около 2400 объектов одновременно, обеспечивая широкое поле зрения. Это поможет ответить на важные вопросы о том, как формируются и эволюционируют галактики и Вселенная.
Спектрограф будет захватывать свет как в видимом, так и в некоторых ближних инфракрасных диапазонах, что улучшит возможности Subaru по наблюдению за далекими источниками света. Профессор Наоюки Тамура из Национальной астрономической обсерватории Японии поделился, что это достижение — значительный шаг к достижению долгосрочных научных целей и привлечению местного населения Гавайев к открытиям телескопа.
В течение следующих пяти лет спектрограф будет использоваться для крупномасштабного исследования неба, в ходе которого за 360 ночей будут собраны данные о миллионах галактик и звезд, в том числе в нашем Млечном Пути и соседней галактике Андромеды.