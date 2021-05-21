Наука и технологии
Сегодня в 14:49
Похудение связали с ухудшением сна
Но не всякое похудение
Некоторые женщины то худеют, то снова набирают вес. Учёные выяснили, что такая цикличная потеря веса может ухудшать сон.
Кратко рассказывает Naked Science. Учёные из Института питания человека и Колумбийского университета (США) изучили данные 506 женщин среднего возраста 37 лет. У 72% участниц наблюдалось цикличное изменение веса на 4,5 килограмма и более. Как правило, похудения были связаны с физическими тренировками на велосипеде.
Исследование показало, что чаще всего проблемы со сном испытывали женщины, вес который постоянно менялся. При похудении у них уменьшалась продолжительность сна, снижалось его качество, начинались проблемы с засыпанием.
Также у таких женщин повышен риск заработать апноэ во сне.