Похудение связали с ухудшением сна

Кратко рассказывает Naked Science. Учёные из Института питания человека и Колумбийского университета (США) изучили данные 506 женщин среднего возраста 37 лет. У 72% участниц наблюдалось цикличное изменение веса на 4,5 килограмма и более. Как правило, похудения были связаны с физическими тренировками на велосипеде.

Исследование показало, что чаще всего проблемы со сном испытывали женщины, вес который постоянно менялся. При похудении у них уменьшалась продолжительность сна, снижалось его качество, начинались проблемы с засыпанием.

Также у таких женщин повышен риск заработать апноэ во сне.