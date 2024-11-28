Покинувший Солнечную систему «Вояджер-1» восстановил связь после месячного сбоя

В начале этого месяца инженеры миссии провели кропотливую работу по возобновлению работы передатчика X-диапазона, восстановив его способность передавать данные с четырех активных научных приборов. Команда также перезапускает другие системы, включая ту, которая синхронизирует бортовые компьютеры «Вояджера», чтобы обеспечить бесперебойную работу.

Запущенный в 1977 году «Вояджер-1» стал первым космическим аппаратом, вышедшим в межзвездное пространство, и продолжает приносить бесценные сведения о космосе. Однако его источник питания (плутоний), ежегодно уменьшается на 4 ватта, что делает управление системой все более сложным.