Покинувший Солнечную систему «Вояджер-1» восстановил связь после месячного сбоя

Опубликовано 28 ноября 2024, 18:561 мин.
Покинувший Солнечную систему «Вояджер-1» восстановил связь после месячного сбояОн сейчас далеко
Космический аппарат NASA «Вояджер-1» возобновил нормальную работу после месячного сбоя связи, вызванного неисправностью передатчика. В конце октября система защиты от сбоев отключила основной передатчик Х-диапазона из-за проблем с питанием и переключилась на более слабый, давно не используемый передатчик S-диапазона. Это было серьезной проблемой для космического аппарата, который в настоящее время находится на расстоянии 24 миллиарда километров от Земли.
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В начале этого месяца инженеры миссии провели кропотливую работу по возобновлению работы передатчика X-диапазона, восстановив его способность передавать данные с четырех активных научных приборов. Команда также перезапускает другие системы, включая ту, которая синхронизирует бортовые компьютеры «Вояджера», чтобы обеспечить бесперебойную работу.
Запущенный в 1977 году «Вояджер-1» стал первым космическим аппаратом, вышедшим в межзвездное пространство, и продолжает приносить бесценные сведения о космосе. Однако его источник питания (плутоний), ежегодно уменьшается на 4 ватта, что делает управление системой все более сложным.