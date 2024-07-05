Покраска крыш в белый цвет оказалась эффективнее кондиционеров

Опубликовано 05 июля 2024, 19:08
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Покраска крыш в белый цвет оказалась эффективнее кондиционеровВ охлаждении городов
Новое исследование, проведенное учеными Калифорнийского университета, показало, что покраска крыш в белый цвет или нанесение отражающих покрытий - так называемые "холодные крыши" - является наиболее эффективным методом охлаждения городов в жаркие летние дни.
Исследование, опубликованное в Geophysical Research Letters, использовало сложную модель городского климата для сравнения различных стратегий управления городским теплом. Было установлено, что прохладные крыши снижают температуру наружного воздуха по всему Большому Лондону в среднем на 1,2 градуса Цельсия, а в отдельных местах потенциальное снижение может достигать 2 градусов Цельсия.
В отличие от них, "зеленые" крыши и солнечные панели на крышах обеспечивали меньший эффект охлаждения - в среднем на 0,3 градуса C. Кондиционирование воздуха, несмотря на то что оно широко распространено, как выяснилось, непреднамеренно нагревает центральные районы Лондона на 1 градус Цельсия.