Покраска крыш в белый цвет оказалась эффективнее кондиционеров

Исследование, опубликованное в Geophysical Research Letters, использовало сложную модель городского климата для сравнения различных стратегий управления городским теплом. Было установлено, что прохладные крыши снижают температуру наружного воздуха по всему Большому Лондону в среднем на 1,2 градуса Цельсия, а в отдельных местах потенциальное снижение может достигать 2 градусов Цельсия.

В отличие от них, "зеленые" крыши и солнечные панели на крышах обеспечивали меньший эффект охлаждения - в среднем на 0,3 градуса C. Кондиционирование воздуха, несмотря на то что оно широко распространено, как выяснилось, непреднамеренно нагревает центральные районы Лондона на 1 градус Цельсия.