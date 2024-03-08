Покрытие на основе мидий помогло в борьбе с инфекциями имплантатов

Инфекции вокруг имплантатов — серьезная проблема, часто приводящая к осложнениям и требующая дополнительных операций. Для борьбы с ними обычно используются антибиотики, но постоянное высвобождение этих препаратов может способствовать развитию антибиотикорезистентных бактерий.

Корейские исследователи обратились за вдохновением к мидиям, известным своей удивительной способностью прилипать к влажным поверхностям. Они сконструировали адгезивный белок мидии (MAP) так, чтобы он содержал большое количество DOPA — аминокислоты природного происхождения, образующей прочные связи. Кроме того, в белок добавили гентамицин, распространенный антибиотик, и ионы железа.

Ключевая особенность этого покрытия заключается в контролируемом высвобождении антибиотиков. В здоровых условиях DOPA прочно связывается с ионами железа, надежно удерживая гентамицин внутри MAP-покрытия. Однако когда вредоносные бактерии вторгаются в организм, они создают кислую среду. Кислота ослабляет связь DOPA с железом, что приводит к высвобождению гентамицина только тогда, когда это необходимо для борьбы с инфекцией.

Испытания на животных показали, что покрытие эффективно уничтожает бактерии Staphylococcus aureus, высвобождая 70% антибиотика в течение восьми часов после заражения. Кроме того, покрытие прочно прикреплялось к титановым имплантатам даже под нагрузкой и сохраняло свою эффективность в течение всего периода регенерации костной ткани.

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