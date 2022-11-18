"Покупать по одному биткоину каждый день": что в планах у правительства Сальвадора

В настоящее время цена одного биткоина составляет примерно $16 540. В ноябре 2021 года, когда Сальвадор закупал большое количество биткоинов, биткоин торговался на рекордно высоком уровне - более $68 000. Президент Букеле уже потерял для Сальвадора десятки миллионов долларов, согласно последним подсчетам Bloomberg News.

Сальвадор публично не подтвердил, сколько биткоинов было куплено в стране, но, основываясь на твитах Букеле, можно предположить, что с начала своего эксперимента он приобрел 2 381 биткоин. По данным Bloomberg, цена покупки всех биткоинов страны составила 105 миллионов долларов, в то время как текущая стоимость накупленного составляет примерно 39,4 миллиона долларов.

Несмотря на объявление биткоина официальной валютой в Сальвадоре в конце 2021 года, мало кто на самом деле использует криптовалюту для покупок в стране, сообщают многочисленные СМИ.