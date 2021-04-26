Наука и технологии
Сегодня в 16:55
Покупатели криптовалюты рассказали о проблемах в личной жизни из-за этого
Их партнёры не одобрили выбор
Платформа SurveyMonkey провела опрос и выяснила, что 60% людей, инвестировавших в криптовалюту, начали испытывать проблемы в личной жизни. Чем больше средств вкладывают инвесторы в цифровую валюту, тем хуже становятся их отношения с близкими.
В опросе участвовали 1033 жителя США. 25% опрошенных, которые вложили в криптовалюты 10% своего капитала, рассказали, что почувствовали неодобрение близких. Впоследствии отношения с ними стали портиться.
Среди тех, кто инвестировал 10-25% средств, об ухудшении отношений сообщили 73%. Если инвестиции составляли 50-75% капитала, то с близкими ругались 94% опрошенных, а если более 75% — то 100%.
Аналитики попытались объяснить этот эффект. Они пришли к выводу, что если один человек в отношениях вкладывает деньги в криптовалюту, а его партнёр является противником этого, то нет ничего удивительного в ссорах.