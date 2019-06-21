Пол человека оказался связан с количеством ДТП

Как сказано в пресс-релизе компании, женщины попадают в аварии на 5-10% чаще, чем мужчины. Зато средний убыток у мужчин оказался на 2-3% больше, так же, как и число полностью разбитых автомобилей (на 10-20%). Интересно, что чаще всего повреждают машину до состояния нецелесообразности её восстановления молодые мужчины со стажем вождения до 4 лет. Причём они разбивают хоть и не новые, но премиальные автомобили.

Представитель «Согласия» рассказал, что компания при расчёте стоимости страхового полиса для каждого конкретного водителя учитывает и его пол, и возраст, и опыт вождения, а также семейное положение.