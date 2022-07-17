«Полароид будущего»: на что способна нейросеть NVIDIA для моментального создания 3D-объектов по снимкам

На вход модели подаётся серия снимков, сделанных с разных ракурсов. Чем больше фотографий, тем больше деталей сохраняется в результате. В NVIDIA рассказывали, что ранние версии нейросети могли отрисовывать трёхмерные сцены за несколько минут, а на обучение модели требовались часы. Этот процесс удалось ускорить. Лучше всего модель работает при использовании нескольких видеокарт с тензорными ядрами.

Инженеры поделились несколькими ролика, демонстрирующими работу NVIDIA Instant NeRF: