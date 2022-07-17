«Полароид будущего»: на что способна нейросеть NVIDIA для моментального создания 3D-объектов по снимкам

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«Полароид будущего»: на что способна нейросеть NVIDIA для моментального создания 3D-объектов по снимкамРезультат хорош
В марте NVIDIA представила нейросетевую модель NVIDIA Instant NeRF, которая способна за несколько секунд превращать фотографии в трёхмерные объекты. Её уже прозвали «полароидом будущего».
На вход модели подаётся серия снимков, сделанных с разных ракурсов. Чем больше фотографий, тем больше деталей сохраняется в результате. В NVIDIA рассказывали, что ранние версии нейросети могли отрисовывать трёхмерные сцены за несколько минут, а на обучение модели требовались часы. Этот процесс удалось ускорить. Лучше всего модель работает при использовании нескольких видеокарт с тензорными ядрами.
Инженеры поделились несколькими ролика, демонстрирующими работу NVIDIA Instant NeRF: