Опубликовано 08 июня 2025, 18:001 мин.
Полет Boeing Starliner снова откладывается — следующий не раньше 2026 годаНесмотря на важность программы
Ровно год назад космический корабль Starliner компании Boeing впервые с астронавтами на борту успешно пристыковался к Международной космической станции (МКС). На борту были астронавты NASA Суни Уильямс и Барри Уилмор.
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С тех пор прошло много времени, но программа Starliner всё ещё сталкивается с трудностями. NASA сообщило, что следующий полёт Starliner откладывается с конца 2025 года на начало 2026 года. Причина — необходимость устранить технические проблемы и завершить сертификацию систем.
Пока неизвестно, будет ли в следующем полёте экипаж. Сама Уильямс считает, что логично сначала запустить корабль без людей, чтобы убедиться в его надёжности. В прошлом полёте, в июне 2024 года, были обнаружены утечки гелия и проблемы с двигателями.