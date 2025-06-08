С тех пор прошло много времени, но программа Starliner всё ещё сталкивается с трудностями. NASA сообщило, что следующий полёт Starliner откладывается с конца 2025 года на начало 2026 года. Причина — необходимость устранить технические проблемы и завершить сертификацию систем.

Пока неизвестно, будет ли в следующем полёте экипаж. Сама Уильямс считает, что логично сначала запустить корабль без людей, чтобы убедиться в его надёжности. В прошлом полёте, в июне 2024 года, были обнаружены утечки гелия и проблемы с двигателями.