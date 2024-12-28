Полет китайской ракеты Lijian-1 закончился самоуничтожением

Опубликовано 28 декабря 2024, 07:301 мин.
Полет китайской ракеты Lijian-1 закончился самоуничтожениемРедкая неудача
CAS Space, крупный игрок в китайском коммерческом космическом секторе, в пятницу пережила первую неудачу с ракетой. Lijian-1 дала сбой вскоре после взлета, что запустило механизм самоуничтожения. Это первая неудача ракеты с момента ее дебюта в 2022 году.
Компания из Гуанчжоу, являющаяся подразделением Китайской академии наук, запустила 57 спутников в ходе пяти успешных полетов Lijian-1. Пятничная миссия должна была нести 11 спутников, однако компания не подтвердила их точное количество на борту.
В ноябре CAS Space успешно запустила 15 спутников. Главный конструктор ракеты Ши Сяонин отметил ее экономичность и надежность.
CAS Space планирует вывести на орбиту ракету нового поколения Lijian-2 в 2025 году. Неудача произошла на фоне быстрого роста китайской коммерческой космической отрасли, в которой усиливается конкуренция.