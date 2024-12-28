Полет китайской ракеты Lijian-1 закончился самоуничтожением

Компания из Гуанчжоу, являющаяся подразделением Китайской академии наук, запустила 57 спутников в ходе пяти успешных полетов Lijian-1. Пятничная миссия должна была нести 11 спутников, однако компания не подтвердила их точное количество на борту.

В ноябре CAS Space успешно запустила 15 спутников. Главный конструктор ракеты Ши Сяонин отметил ее экономичность и надежность.

CAS Space планирует вывести на орбиту ракету нового поколения Lijian-2 в 2025 году. Неудача произошла на фоне быстрого роста китайской коммерческой космической отрасли, в которой усиливается конкуренция.