Полетевшие в космос обычные люди рассказали, чего нельзя делать перед миссией

Супруги воспользовались услугами компании Blue Origin миллиардера Джеффа Безоса. Они были на борту 31 марта вместе с четырьмя другими пассажирами.

За несколько дней до запуска ракеты пассажиры Blue Origin останавливаются в кемпинге Astronaut Village в пустыне Техаса, примерно в 15 милях от стартовой площадки. По словам Марка, проснувшись около четырёх утра перед полётом, пассажиры вышли из своих номеров и пошли завтракать. Голодными быть не рекомендуется. А вот пить апельсиновый сок и кофе не стоит. Вероятно, дело в мочегонных свойствах последнего.

Во время интервью супруги также согласились с другим астронавтом Blue Origin в том, что космические путешествия вызывают чувство горя и сильные эмоции.