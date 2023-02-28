Полезнее ли для здоровья чистое какао, чем шоколад

Для изготовления шоколада какао-бобы обычно подвергаются ферментации и обжариванию, процессам, которые могут повлиять на содержание в них полифенолов — соединений, полезных для здоровья. Но результаты нового исследования показывают, что обработка не снижает пользу шоколада.

«На самом деле, как раз наоборот. Мы обнаружили, что некоторые из наиболее обработанных образцов, по-видимому, оказали наибольшее положительное влияние на мышей в этом исследовании. Цель этого исследования состояла в том, чтобы сравнить влияние ферментации и обжаривания на способность какао уменьшать ожирение, дисфункцию кишечного барьера и хроническое воспаление у мышей с ожирением», —рассказал один из авторов работы.

Учёные сообщили, что лечение мышей диетическим какао-порошком в течение восьми недель снижает скорость увеличения массы тела как у самцов, так и у самок на 57%, независимо от ферментации и обжарки.