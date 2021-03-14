Полицейские беспилотники научили ломать стекло для осмотра зданий

Дрон BRINC получил раму из углеродного волокна и роторы с винтами. Также беспилотник работает с алгоритмом управления полётом. Благодаря этому дрон способен толкать двери и пролетать через дверные проёмы. На беспилотник можно повесить модуль для разбивания стеклянных окон. Этот модуль вращается со скоростью до 30 тысяч оборотов в минуту. Также у него есть наконечники из карбида вольфрама.

Ещё у дрона имеется мощный приёмопередатчик. Он позволяет поддерживать связь с оператором через два дома. Если между человеком и беспилотником ничего нет, то это расстояние достигает 13 километров.

Кроме того, дрон может работать в режиме переговоров. То есть аппарат способен воспроизводить речь оператора через динамики. Ответы людей беспилотник записывает через микрофон.