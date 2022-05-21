Полицейские в США используют фейк-страницы в соцсетях для слежки за гражданами

В 2019 году Департамент полиции Чикаго создал группу по исследованию социальных сетей (SOMEX). В специальном приказе, определяющем эту команду, опубликованном сегодня The Intercept, подробно описывается стратегия департамента по использованию поддельных профилей в социальных сетях для расследования и общения с людьми, подозреваемыми в совершении преступления.

Одним из основных моментов недавно опубликованного документа о специальном приказе является уровень участия ФБР. Федеральные агенты помогают в реализации плана Чикагского департамента по использованию социальных сетей и "контролируют ежедневные операции". Кроме того, ФБР несет прямую ответственность за создание сетевых страниц полицейских. Согласно документу, участвующим в программе офицерам "предоставляются псевдонимы от Федерального бюро расследований".

Еще одна особенность: каждая фотография профиля для поддельного аккаунта "должна быть уникально созданной и не приписываться реальному человеку". (Другими словами, полицейские в интернете используют лица, созданные искусственным интеллектом).