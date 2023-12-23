Полицейские Великобритании смогут проверять любого человека по системе распознавания лиц

Этот шаг, описанный в одном пункте законопроекта, позволяет полиции искать совпадения в записях водительских прав при попытке идентифицировать личность по изображениям, полученным с камер видеонаблюдения или размещенным в социальных сетях. Защитники частной жизни утверждают, что такое расширение полномочий представляет собой значительную угрозу правам личности, вызывая обеспокоенность по поводу неприкосновенности частной жизни, свободы выражения мнений, недискриминации, свободы собраний и ассоциаций.

В законопроекте и пояснительных записках к нему нет четкого указания на изменение законодательства, что вызвало критику со стороны ученых, утверждающих, что правительство тихо продвигает расширение полномочий по слежке без достаточного общественного контроля. После вступления в силу закон обязывает министра внутренних дел разработать «правила предоставления информации о водителях» для проведения таких обысков, причем только по согласованию с полицейскими органами.