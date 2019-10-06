Полицейский не нашёл оскорблений Путина на странице россиянина, но суд попросил искать лучше

Сообщается, что, кроме неуважительного отношения к власти, обвиняемый призывал к её свержению и оскорблял всех граждан России. Полицейскому так не показалось, и он заявил, что житель Вологды лишь критиковал представителей власти, но никого не оскорблял.

Решение сотрудника МВД в суде оспорил заместитель прокурора Вологды. По его мнению, в посте обвиняемого «содержится негативная оценка лица, называемого “Путин”», а картинки на странице «явно свидетельствуют о выраженных в неприличной форме оскорблениях президента Путина и неуважении к государству».

Что именно было опубликовано, неизвестно. Суд направил материалы на новое рассмотрение в УМВД Вологды.