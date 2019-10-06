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Полицейский не нашёл оскорблений Путина на странице россиянина, но суд попросил искать лучше
Ищущий да обрящет
Летом в полицию Вологды поступила жалоба на страницу местного жителя во «ВКонтакте», на которой тот «проявлял неуважение к законно избранному президенту РФ Путину В.В., премьер-министру Медведеву Д.А., министру обороны Шойгу С.К». На удивление, полицейский, рассматривавший жалобу, нарушений закона на нашёл. Однако Вологодский городской суд оказался с сотрудником МВД не согласен.
Сообщается, что, кроме неуважительного отношения к власти, обвиняемый призывал к её свержению и оскорблял всех граждан России. Полицейскому так не показалось, и он заявил, что житель Вологды лишь критиковал представителей власти, но никого не оскорблял.
Решение сотрудника МВД в суде оспорил заместитель прокурора Вологды. По его мнению, в посте обвиняемого «содержится негативная оценка лица, называемого “Путин”», а картинки на странице «явно свидетельствуют о выраженных в неприличной форме оскорблениях президента Путина и неуважении к государству».
Что именно было опубликовано, неизвестно. Суд направил материалы на новое рассмотрение в УМВД Вологды.
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