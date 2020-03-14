Полицейский радар превратили в ручной лазер, способный плавить стекло

От полицейского радара изобретатель взял только корпус. Он использовал массив из 20 диодов, способный выдавать излучение мощностью 95 ватт. Кроме того, в корпусе радара находится регулятор напряжения, датчик температуры, вольтметр и литий-ионные аккумуляторы, которые могут обеспечить устройству примерно семь минут непрерывной работы. Чтобы отводить тепло от массива диодов, изобретатель использовал алюминиевый цилиндр.

Парень добился 100 ватт мощности благодаря тому, что поднял штатную силу тока с 3 ампер до 3,2 ампер. Сообщается, что получившийся ручной лазер в две тысячи раз мощнее обычной лазерной указки. Устройство может проплавить бутылочное стекло и прожечь жестяную крышку за короткий промежуток времени.