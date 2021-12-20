Полицейского из Саратова оштрафовали за добычу криптовалюты в здании МВД

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Полицейского из Саратова оштрафовали за добычу криптовалюты в здании МВДИ лишили должности
Суд в Саратове признал виновным полицейского, который занимался майнингом в здании МВД. Его оштрафовали и лишил права занимать должности на госслужбе.
Полицейского признали виновным в превышении должностных полномочий. Он нанёс ущерба по переплате за электроэнергию из-за майнинга на 231 тысячу рублей. Мужчина уже возместил эту сумму.
Следствие установило, что в феврале-июле 2021 года полицейский установил в служебном помещении, которое никем не использовалось, два устройства, подключил их к электросети и добывал криптовалюту. Уже в октябре против него возбудили уголовное дело.
Стоит отметить, что это не единственный такой случай в России. Летом по той же причине завели дело против сотрудников метро в Казани. За два месяца майнинга они потратили электричества на 352 тысячи рублей.
Источник: TJ