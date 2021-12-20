Полицейского из Саратова оштрафовали за добычу криптовалюты в здании МВД

Полицейского признали виновным в превышении должностных полномочий. Он нанёс ущерба по переплате за электроэнергию из-за майнинга на 231 тысячу рублей. Мужчина уже возместил эту сумму.

Следствие установило, что в феврале-июле 2021 года полицейский установил в служебном помещении, которое никем не использовалось, два устройства, подключил их к электросети и добывал криптовалюту. Уже в октябре против него возбудили уголовное дело.

Стоит отметить, что это не единственный такой случай в России. Летом по той же причине завели дело против сотрудников метро в Казани. За два месяца майнинга они потратили электричества на 352 тысячи рублей.