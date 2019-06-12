Полицейского-педофила поймали при помощи фильтра для смены пола

Получившееся фото студент поставил на женский профиль под именем Эстер в Tinder. Затем он привлёк внимание полицейского и общался с ним, сохраняя переписку. После этого молодой человек передал скриншоты сообщений властям.

Как рассказал парень, он решил начать ловить преступников после того, как узнал от своей подруги, что её изнасиловали в детстве. Полицейский оказался первым в списке жертв его правосудия. Он попался на том, что спросил Эстер, не хочет ли она «повеселиться» ночью.

Затем парень предложил полицейскому перейти в другое приложение и рассказал там, что Эстер 16 лет. Полицейского это не смутило. В итоге, педофила задержали и отстранили от службы.