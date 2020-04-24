Наука и технологии
Вчера 16:16
Полиции ОАЭ раздали «умные» шлемы для поиска заражённых коронавирусом
Они могут измерять температуру
Полиции Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) раздали «умные» шлемы для поиска заражённых коронавирусом. Они могут сканировать температуру тела сотен человек каждую минуту.
Как пишет Reuters, применение смарт-шлемов не требует много времени и более безопасно, чем стандартное измерение температуры термометром. Шлемы могут измерять температуру на расстоянии в пять метров и сканировать по 200 человек в минуту. Если в толпе обнаруживается человек с лихорадкой, шлем издаёт сигнал тревоги. Тогда полицейский останавливает гражданина, а затем его отправляют в ближайшее медицинское учреждение.
Устройство изготовила китайская компания KC Wearable. В полиции ОАЭ объяснили, что шлемы внедрены на всех участках в Дубае. Их используют для сканирования людей в густонаселённых районах.