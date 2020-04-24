Полиции ОАЭ раздали «умные» шлемы для поиска заражённых коронавирусом

Как пишет Reuters, применение смарт-шлемов не требует много времени и более безопасно, чем стандартное измерение температуры термометром. Шлемы могут измерять температуру на расстоянии в пять метров и сканировать по 200 человек в минуту. Если в толпе обнаруживается человек с лихорадкой, шлем издаёт сигнал тревоги. Тогда полицейский останавливает гражданина, а затем его отправляют в ближайшее медицинское учреждение.

Устройство изготовила китайская компания KC Wearable. В полиции ОАЭ объяснили, что шлемы внедрены на всех участках в Дубае. Их используют для сканирования людей в густонаселённых районах.