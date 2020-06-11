Полиции США запретили использовать технологию распознавания лиц

Распространяется он на все правоохранительные ведомства в США. Amazon пояснила, что всегда хотела, чтобы правительства ввели более строгие правила регулирования технологии распознавания лиц. Запрет на год, по мнению представителей компании, даст конгрессу США время, чтобы ввести соответствующие правила.

Ранее Amazon поставляла свою технологию Amazon Rekognition полицейским департаментам и другим органам США. Использовать её смогут продолжить только организации, которые занимаются розыском детей, спасением жертв торговли людьми, воссоединением семей.

Законопроект о запрете применения федеральными правоохранительными органами технологий распознавания лиц в режиме реального времени уже внесён в Конгресс США. Такие программы ранее уже критиковали за неточность в распознавании лиц афроамериканцев. Недавние протесты привлекли ещё больше внимания к технологии.