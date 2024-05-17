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Наука и технологии
Опубликовано 17 мая 2024, 04:30
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Полиции в Британии могут выдать устройства в стиле «Охотников за привидениями»

Для борьбы с преступлениями на электровелосипедах
Полицейские Британии вскоре могут получить устройства, напоминающие культовое снаряжение «Охотников за привидениями», для борьбы с преступлениями, связанными с электровелосипедами и самокатами, пишет The Guardian.
Полиции в Британии могут выдать устройства в стиле «Охотников за привидениями»
© Ferra

Согласно сообщению, председатель Национального совета начальников полиции (NPCC) Гэвин Стивенс объявил, что эти устройства, предназначенные для «стрельбы» электромагнитными лучами, находятся в разработке и могут быть введены в действие в течение нескольких месяцев, хотя ожидается, что сроки будут более длительными.

Разработанное в Лаборатории оборонной науки и техники и контролируемое Министерством обороны, это устройство, размещенное в рюкзаке, нацелено на двигатели электровелосипедов и самокатов. Излучая электромагнитный импульс, оно обманывает двигатель транспортного средства, заставляя его думать, что он перегревается, в результате чего он отключается и останавливает транспортное средство.

Для эффективной работы устройства необходима прямая видимость.