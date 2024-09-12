Полиция арестовала двух экс-руководителей Samsung за «шпионаж в пользу Китая»

Обвиняемые, в том числе 66-летний Чой, как сообщается, помогали в создании совместного предприятия в Китае, ориентированного на производство 20-нм чипов DRAM. Чой занимал должность генерального директора этого предприятия, Chengdu Gaozhen, и, как утверждается, участвовал в привлечении южнокорейских специалистов для помощи в работе.

Утечка технологии стоимостью 3,2 миллиарда долларов, как утверждается, «подорвала конкурентные преимущества Samsung на мировом рынке микросхем памяти».

Расследование продолжается, чтобы «выявить еще какие-либо случаи корпоративного воровства или шпионажа, связанные с этим делом», пишут СМИ.