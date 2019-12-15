Полиция «доказала» вину россиянина в продаже наркотиков по Wi-Fi без пароля

Расследование полицейские начали ещё в 2015 году. Тогда они нашли несколько IP-адресов, один из которых был в Томске. Обвиняемый Роман Морозов жил в Томске какое-то время и занимался торговлей криптовалютой на LocalBitcoins, используя Wi-Fi-роутер без пароля. Мужчина утверждает, что подключиться к нему мог любой в радиусе 15-20 метров.

В 2015 же году Морозов улетел в Таиланд, где остался учиться. Всю технику он оставил у знакомых. Чуть позже к ним пришла полиция и изъяла устройства. Мужчину вызвали в Ставрополь для дачи показаний, но он отказался. Тогда его объявили в федеральный розыск.

В 2016 году его задержали. Морозову предлагали сознаться в преступлениях и, по его словам, избивали. Чуть позже ему пригрозили, что найдут у него наркотики. Что и случилось чуть позже.

Адвокат обвиняемого утверждает, что в материалах дела нет доказательств причастности Морозова к продаже наркотиков.