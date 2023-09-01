Полиция начала использовать трекеры AirTag для розыска автомобилей и наркотиков

Используя приложение Find My на своем iPhone, он отследил местоположение автомобиля и незамедлительно сообщил об этом в полицию Нэшвилла.

Воспользовавшись точными данными о местонахождении AirTag, полицейские при содействии сотрудников авиационного подразделения оперативно обнаружили угнанный Dodge Charger 2016 года выпуска. Подозреваемый Кевонта Брукс припарковал угнанный автомобиль возле парикмахерской, где сотрудники задержали его.

При аресте полицейские обнаружили коричневый рюкзак, в котором находились инструменты: отвертка, брелок для ключей от автомобиля и устройство для перепрограммирования ключей. Кроме того, у Брукса были обнаружены пистолет, 49 г марихуаны, цифровые весы и несколько пакетиков.