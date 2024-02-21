Полиция не только пресекла работу хакеров, но и потроллила их

В ходе совместной операции властей США, Великобритании и Европола была ликвидирована инфраструктура LockBit, ответственного за вымогательство более 120 миллионов долларов по всему миру. Власти захватили веб-сайты LockBit, на которых позорили жертв, превратив их в объявления о закрытии.

Изъятые серверы показали, что власти получили доступ к очень чувствительным файлам, продемонстрировав полный контроль над системой. Названия файлов вроде «this_is_really_bad.png» и «doesnt_look_good.png» высмеивали провалы в системе безопасности LockBit. Обратный отсчет времени «Кто такой LockbitSupp?» стоимостью 10 миллионов долларов имитировал тактику самой группы, дразня лидера доксингом.

Лидер LockBit винит во всем уязвимость PHP, что вызывает игривые насмешки со стороны коллег-киберпреступников. Ранее LockBit предлагала награду в 10 миллионов долларов за собственные доксы — федералы только что ее получили, причем бесплатно.