Полиция Нью-Йорка воспользуется дронами для наблюдения за вечеринками

Традиционно полиция Нью-Йорка использовала беспилотники для решения конкретных задач, таких как поисково-спасательные операции, документирование мест преступлений и мониторинг крупных массовых мероприятий. Однако недавние заявления свидетельствуют об изменении характера их использования.

Помощник комиссара полиции Нью-Йорка Каз Дотри (Kaz Daughtry) пояснил, что если в сообщении говорится о большом скоплении людей или вечеринке на заднем дворе, то для расследования будут использоваться беспилотники.

Этот шаг вызвал вопросы конфиденциальности, поскольку он может противоречить предыдущему обязательству полиции Нью-Йорка не вести «слежку без ордера». Политика департамента, изложенная в законе POST Act Unmanned Aircraft Systems, предусматривает, что беспилотные летательные аппараты не должны использоваться в местах с разумным ожиданием неприкосновенности частной жизни без ордера на обыск, за исключением чрезвычайных обстоятельств.