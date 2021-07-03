Наука и технологии
Сегодня в 12:30

Полиция оштрафовала водителя за антенну для интернета Илона Маска на машине

Это визуальное препятствие
В пятницу представитель Калифорнийского дорожного патруля остановил Toyota Prius с тарелкой для спутникового интернета Starlink на капоте. Полицейский заявил, что антенна является визуальным препятствием и оштрафовал водителя.
Полиция оштрафовала водителя за антенну для интернета Илона Маска на машине

Полицейский спросил, не мешает ли тарелка водителя во время езды. Тот ответил, что только когда он поворачивает направо. Также водитель пояснил, что поставил антенну, чтобы обеспечивать Wi-Fi соединение для работы. Полицейский сказал ему, что незаконно устанавливать спутниковую антенну на капот автомобиля.

Напомним, сейчас проект Starlink проходит бета-тестирование с 70 000 пользователями в 12 странах. Бета-тестеры должны платить $99 в месяц, а также купили набор за $499, который состоит из спутниковой тарелки и Wi-Fi роутера.