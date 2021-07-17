Полиция переехала катком 1069 биткойн-майнеров

Наука и технологии
Сегодня в 17:22
Полиция переехала катком 1069 биткойн-майнеровНе людей
Многие добытчики криптовалюты используют для этого специально разработанные вычислительные устройства — майнеры. Именно такие устройства обнаружила недавно полиция Малайзии и решила уничтожить.
Полиция обвинила добытчиков криптовалюту в краже электричества и изъяла у них 1069 майнеров. Их оценочная стоимость составляет около $1,25 млн. Также полиция арестовала шестерых человек. Их оштрафовали на сумму в 8000 малайзийских ринггитов (около 140 тысяч рублей).
На видео ниже можно увидеть, как полиция переезжает катком все изъятые майнеры. Почему был выбран такой способ, неясно.
В полиции также рассказали, что кража электричества для майнинга в Малайзии приводила к частым отключениям электроэнергии. В 2021 году три дома были снесены из-за незаконных подключений к электросети.