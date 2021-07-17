Полиция переехала катком 1069 биткойн-майнеров

Полиция обвинила добытчиков криптовалюту в краже электричества и изъяла у них 1069 майнеров. Их оценочная стоимость составляет около $1,25 млн. Также полиция арестовала шестерых человек. Их оштрафовали на сумму в 8000 малайзийских ринггитов (около 140 тысяч рублей).

На видео ниже можно увидеть, как полиция переезжает катком все изъятые майнеры. Почему был выбран такой способ, неясно.