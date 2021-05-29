Полиция перепутала добытчиков криптовалюты с наркоторговцами

Полицейские нашли около 100 компьютеров, которые были предназначены для майнинга биткойна. Полиция обнаружила их, так как ранее заметила необычную вентиляцию и избыточное тепло, исходящее от одного здания. Кроме того, по территории регулярно ходили «подозрительные люди». Правоохранители решили, что кто-то использует специальные мощные лампы для выращивания марихуаны. Всё оказалось совсем не так.

Стоит отметить, что в Британии добыча биткойна не является запрещённой. Но, как сообщили полицейские, майнеры воровали электроэнергию. Урон составил тысячи фунтов. В итоге полиция конфисковала всё оборудование для майнинга.