Наука и технологии
Сегодня в 15:37
Полиция перепутала добытчиков криптовалюты с наркоторговцами
В итоге майнерам тоже пришлось отвечать по закону
Британская полиция проводила рейд на территории местной промзоны, чтобы найти там ферму по выращиванию марихуаны. Однако вместо этого обнаружила майнинговую ферму.
Полицейские нашли около 100 компьютеров, которые были предназначены для майнинга биткойна. Полиция обнаружила их, так как ранее заметила необычную вентиляцию и избыточное тепло, исходящее от одного здания. Кроме того, по территории регулярно ходили «подозрительные люди». Правоохранители решили, что кто-то использует специальные мощные лампы для выращивания марихуаны. Всё оказалось совсем не так.
Стоит отметить, что в Британии добыча биткойна не является запрещённой. Но, как сообщили полицейские, майнеры воровали электроэнергию. Урон составил тысячи фунтов. В итоге полиция конфисковала всё оборудование для майнинга.