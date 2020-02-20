Полиция протестировала неловкого робота-пса

Тестирование робота проходило с августа по ноябрь 2019 года. Подробности испытаний узнало издание OneZero.

Как оказалось, робота-собаку один раз применяли при угрозе взрыва бомбы. Это случилось в августе 2019 года: тогда сотрудники магазина Walmart обнаружили подозрительный чемодан на парковке. На место прибыла полиция вместе с роботом. Последний должен был подойти к чемодану и оценить опасность. Однако, когда полицейские попытались включить Spot, он активировал режим «сидеть». После нескольких попыток включения и выключения сотрудники всё-таки смогли заставить робота приблизиться к чемодану. Он снял видео, но качество записи оказалось не слишком хорошим, поэтому в итоге к сумке отправили взрывотехника.

В других тестах Spot испытывал проблемы с «передними конечностями», из-за чего падал; бегал на месте, встретив подъём на пути; сваливался с лестницы. Однако полицейские назвали эти неполадки незначительными и заявили, что были бы не против работать с роботом и дальше.