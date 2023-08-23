Полиция расследует шутку о лунном корабле: угадайте страну

Он разместил в социальных сетях изображение, на котором изображен человек, похожий на главу индийского космического агентства ISRO, комично разливающий чай, а также шутку о «первом снимке с Луны». Хотя Радж пояснил, что это была шутка, некоторые пользователи Сети посчитали, что он пожелал неудачи «Чандраяну-3».

Некоторые группы населения восприняли это всерьез, подав жалобу в местную полицию. Хотя статус Раджа как «задержанного» полицией сомнителен, она подтвердила, что проводит расследование инцидента.