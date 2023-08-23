Полиция расследует шутку о лунном корабле: угадайте страну

Полиция расследует шутку о лунном корабле: угадайте странуВ Индии и не такое случается
Полиция в Индии расследует шутку о лунном корабле страны. Предстоящая высадка на Луну «Чандраяна-3» вызвала энтузиазм в Индии после разочаровывающей неудачи "Чандраян-2" в 2019 году. На фоне этого попытка индийского актера и политика Пракаша Раджа пошутить вызвала недоумение в стране, чем даже заинтересовались в полиции.
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Он разместил в социальных сетях изображение, на котором изображен человек, похожий на главу индийского космического агентства ISRO, комично разливающий чай, а также шутку о «первом снимке с Луны». Хотя Радж пояснил, что это была шутка, некоторые пользователи Сети посчитали, что он пожелал неудачи «Чандраяну-3».
Некоторые группы населения восприняли это всерьез, подав жалобу в местную полицию. Хотя статус Раджа как «задержанного» полицией сомнителен, она подтвердила, что проводит расследование инцидента.