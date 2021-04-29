Полиция США сняла робота со службы после протестов населения

Представитель полиции Нью-Йорка сообщил журналистам, что департамент расторг контракт на использование роботов-собак с Boston Dynamics. Сумма этого контракта составляла около $94 000. Полиция приняла такое решение в ответ на повестку в суд от представителей городского совета.

Люди, протестовавшие против использования полицией робособак, считают, что устройство может следить за ними. Также активисты опасались, что роботы могут стать оружием. На это представитель Boston Dynamics заявил, что собаки-роботы не предназначены для использования в качестве оружия и запугивания людей. Тем не менее, пока пса разжаловали. Впрочем, в полиции не исключают, что могут вернуть его в будущем.