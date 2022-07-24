Полиция так и не смогла найти человека, перерезавшего интернет-кабели и оставившего тысячи французов без связи

Из-за перерезания интернет-кабелей пострадали около десяти провайдеров и инфраструктурных компаний. Восстановление заняло «несколько десятков часов». Провода перерезали в трёх местах вокруг Парижа — на севере, юге и востоке. Это были важные магистральные кабели.

Некоторые эксперты считают, что сделали это профессионалы. Характер повреждений указывает на то, что преступники использовали циркулярную пилу или другой электроинструмент. При этом многие кабели были перерезаны в двух местах, что мешало их восстановлению.

Есть предположения, что за атакой могут стоять «радикальные экологи», которые выступают против цифровизации. Однако никто пока не взял на себя ответственность за инцидент.