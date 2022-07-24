Полиция так и не смогла найти человека, перерезавшего интернет-кабели и оставившего тысячи французов без связи

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Полиция так и не смогла найти человека, перерезавшего интернет-кабели и оставившего тысячи французов без связиА может там действовала и группа лиц
27 апреля 2022 года неизвестный перерезал интернет-кабели, из-за чего тысячи французов остались без связи. Оказалось, что выследить того, кто это сделал, не так-то просто.
Из-за перерезания интернет-кабелей пострадали около десяти провайдеров и инфраструктурных компаний. Восстановление заняло «несколько десятков часов». Провода перерезали в трёх местах вокруг Парижа — на севере, юге и востоке. Это были важные магистральные кабели.
Некоторые эксперты считают, что сделали это профессионалы. Характер повреждений указывает на то, что преступники использовали циркулярную пилу или другой электроинструмент. При этом многие кабели были перерезаны в двух местах, что мешало их восстановлению.
Есть предположения, что за атакой могут стоять «радикальные экологи», которые выступают против цифровизации. Однако никто пока не взял на себя ответственность за инцидент.