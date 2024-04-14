Полиция задержала укравших Lego на $300 000 преступников

Власти полагают, что украденные Lego попали на черный рынок и могли оказаться на «казалось бы, законных предприятиях, обменных пунктах или в Интернете», сообщает CHP. По сообщениям, среди найденной добычи есть такие желанные наборы, как культовый «Сокол тысячелетия» и «Ривенделл» из «Властелина колец».

Это не первый случай, когда Lego привлекает внимание преступников. В 2021 году французские и американские правоохранительные органы пресекли деятельность международных воровских группировок Lego. Привлекательность наборов заключается в их коллекционной и перепродажной стоимости.