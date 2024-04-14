Полиция задержала укравших Lego на $300 000 преступников

Опубликовано 14 апреля 2024, 18:45
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Полиция задержала укравших Lego на $300 000 преступниковБыли и редкие экземпляры
Калифорнийский дорожный патруль (CHP) ликвидировал преступную группировку, занимавшуюся кражей… наборов Lego. На этой неделе были арестованы четыре человека, обвиняемые в краже наборов Lego на сумму около 300 000 долларов из крупных розничных магазинов.
Власти полагают, что украденные Lego попали на черный рынок и могли оказаться на «казалось бы, законных предприятиях, обменных пунктах или в Интернете», сообщает CHP. По сообщениям, среди найденной добычи есть такие желанные наборы, как культовый «Сокол тысячелетия» и «Ривенделл» из «Властелина колец».
Это не первый случай, когда Lego привлекает внимание преступников. В 2021 году французские и американские правоохранительные органы пресекли деятельность международных воровских группировок Lego. Привлекательность наборов заключается в их коллекционной и перепродажной стоимости.