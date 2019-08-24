Полиция заменила бортовые компьютеры в автомобилях смартфонами Samsung

Док-станция, в свою очередь, соединена с клавиатурой, экраном и мышью. С помощью такой системы полицейские могут следить за вызовами, получать уведомления от систем обнаружения стрельбы и управлять камерами наблюдения. Смартфоны со специальной прошивкой помогут блюстителям порядка на ходу проверять имена, номера машин и отслеживать на карте все инциденты в реальном времени.

Пока в тестовом режиме работает только половина полицейских отдела. К концу 2019 года планируется перевести на новую систему всех сотрудников. DeX в будущем внедрят не только в автомобили, но и в здание полиции. Сообщается, что переход на систему поможет полиции сэкономить. Даже в первый год использования департамент потратит неё на 15% меньше средств, чем на обычную инфраструктуру.