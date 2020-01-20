Полицию поймали за использованием нелегальной системы распознавания лиц

Сообщается, что изображения для базы были получены из Facebook, YouTube и других соцсетей и сайтов. Программа может распознавать людей на снимках, делая поиск по этой базе.

Журналисты утверждают, что система позволяет полицейским узнать имена людей, а также информацию о том, где они живут и с кем знакомы. Один из репортёров The New York Times рассказал, что система смогла определить его личность даже при загрузке снимка, где часть лица была прикрыта рукой.

По информации журналистов, база изображений Clearview по объёмам превышает аналогичные у правительства США. Что интересно, система нарушает политику всех соцсетей по методам сбора данных.

В стартапе не скрывают, что сотрудничают с правительственными ведомствами. Полиция использовала приложение в делах о кражах в магазинах, мошенничествах, сексуальном насилии и убийствах.