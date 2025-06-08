Полимеры стали огнестойки с помощью света

Раньше такие улучшения были сложны и ограничены по видам добавок. Теперь же команда профессора Шинсуке Инаги из Токийского института науки научилась добавлять особые фосфонатные группы. Они, мол, улучшают защиту полимеров от огня и изменяют их реакцию на температуру.

Процесс основан на химической реакции, которая активируется синим светом. Процесс позволяет создавать уникальные полимерные структуры, которые сложно получить другими способами. Новые полимеры могут быть полезны для изготовления огнеупорных материалов и безопасных аккумуляторов.