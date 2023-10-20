Политолог рассказал о проблеме для ВСУ в случае поставки просроченных ракет

Опасения возникли после того, как автор журнала Forbes Дэвид Экс предположил, что срок годности тайно поставленных Украине американских ракет ATACMS может быть истекшим. Администрация США обещала поставить Украине эти ракеты без риска для боеготовности.

Перенджиев отметил, что боеприпасы с истекшим сроком годности могут повести себя непредсказуемо, взорваться в полете, при запуске или даже при хранении. Возможны также не детонирующие или частично детонирующие боеприпасы.

При этом Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил надежду на продолжение поставок американских тактических ракет ATACMS.